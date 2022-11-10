Minik cimnastikçiler, İstanbul’a gitti

KKTC Cimnastik Federasyonu Minik Erkek Takımı, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından 11 – 13 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Minik Erkekler 1. Lig 2. Etap yarışmalarına katılacak.

İstanbul’da düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Minik Erkekler 1. Lig 2. Etap yarışmaları için Cimnastik Federasyonu kafilesi adadan ayrıldı. Antrenörlüğünü Bilgin Diker ve Hasan Avukat’ın yaptığı Cimnastik Federasyonu Minik Erkek Takımını, federasyon başkanı Hasan Sapsızoğlu, Ercan Devlet Havaalanından, İstanbul’a uğurladı.

Cimnastik Federasyonu kafilesinde Lefkoşa Cimnastik Kulübünden 3, Erbulut Cimnastik Kulübünden ise 2 sporcu bulunuyor. Cimnastik Federasyonu Minik Erkek Takımı, 1. Etap yarışmasında 324 puan almıştı. Türkiye Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Minik Erkekler 1. Lig sıralaması, 2. Etap yarışması sonrasında kesinleşecek.