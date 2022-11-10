Tahkim Kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Av. Salih Irkad başkanlığında toplandı.

Toplantıda alınan kararlar şöyle:

1) Kurul, TK-11/2022-2023 sayılı başvuruyu incelemiş olup Hakem, Yardımcı Hakem ve gözlemci raporlarını incelemiş ve yayıncı kuruluşun maç görüntülerini ve olay anını tetkik ve tezekkür etmiştir. Yalova SK – BÜY arasında oynanan AKSA 1. Lig müsabakasının 13. Dakikasında meydana gelen saha içindeki olaylar neticesinde Yalova SK’nın 109272 lisans numaralı futbolcusu Selçuk Dilik’in hakeme şiddetli itirazı esnasında hakeme iki kez fiili müdahalede bulunduğu, hakemin kolunu sert bir şekilde tutmak suretiyle aşağıya doğru çektiği ve kart göstermesine fiili müdahalede bulunduğu yayıncı kuruluş görüntülerinden açıkça görülmektedir bu cihetle kurulumuz aleyhine herhangi bir disiplin raporu düzenlenmeyen konu futbolcuya Disiplin Talimatı 80. Md ve 41 (1) a uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası verilmesini uygun ve adil bulmuştur.

2) Kurul, TK-11/2022-2023 sayılı başvuruyu incelemiş olup Hakem, Yardımcı Hakem ve gözlemci raporlarını incelemiş ve yayıncı kuruluşun maç görüntülerini ve olay anını tetkik ve tezekkür etmiştir. Yalova SK – BÜY arasında oynanan AKSA 1. Lig müsabakasının 13. Dakikasında meydana gelen saha içindeki olaylar neticesinde kırmızı kartla cezalandırılan Yalova SK‘nın 105425 lisans numaralı futbolcusu Hasip Uluhan KTFF Disiplin kurulu tarafından 6 resmi müsabakadan men cezası verilmiş olup, Hakem raporunda ilgili futbolcunun verilen penaltı kararı sonrasında çıkan olaylarda Hakemi aşırı bir şekilde göğsünden iteklemeye başladığını ifade edilmiştir. Kurulumuz maç görüntülerini incelemiş olup meydana gelen olayın hakem raporunda belirtilenlerden farklı olduğunu ve ilgili futbolcunun takım arkadaşının kırmızı kartla cezalandırılmasını müteakip hakeme itiraz ettiği ve sol eliyle hakemin sağ koluna bir kez dokunduğu görülmekle birlikte bundan başka hakeme hiçbir fiili müdahalede bulunmadığı görülmektedir, bu cihetle kurulumuz KTFF Disiplin kurulunun vermiş olduğu 6 resmi müsabakadan men cezasını 3 resmi müsabakadan men cezasına düşürmeyi uygun ve adil bulmuştur.

3) Kurul, TK-10/2022-2023 sayılı başvuruyu incelemiş olup Hakem, Yardımcı Hakem ve gözlemci raporlarını incelemiş ve yayıncı kuruluşun maç görüntülerini ve olay anını tetkik ve tezekkür etmiştir. Yalova SK – BÜY arasında oynanan AKSA 1. Lig müsabakasının 13. Dakikasında meydana gelen saha içindeki olaylar neticesinde kırmızı kartla cezalandırılan Yalova SK‘nın 110025 lisans numaralı futbolcusu Yasin Bitik KTFF Disiplin kurulu tarafından 6 resmi müsabakadan men cezası verilmiş olup, Hakem raporunda ilgili futbolcunun verilen penaltı kararı sonrasında hakeme koşarak gelip Hakemi aşırı bir şekilde göğsünden ittiği ifade edilmiştir. Kurulumuz maç görüntülerini incelemiş olup meydana gelen olayın hakem raporunda belirtilenlerden farklı olduğunu ve ilgili futbolcunun verilen penaltı kararından sonra hakeme koşarak itiraz ettiği fakat hakeme hiçbir şekilde dokunmadığı ve/veya hakeme hiçbir fiili müdahalede bulunmadığı görülmektedir, bu cihetle kurulumuz KTFF Disiplin kurulunun vermiş olduğu 6 resmi müsabakadan men cezasını 2 resmi müsabakadan men cezasına düşürmeyi uygun ve adil bulmuştur.

4) Kurul, TK-09/2022-2023 sayılı başvuruyu incelemiş olup Hakem, Yardımcı Hakem ve gözlemci raporlarını incelemiş ve yayıncı kuruluşun maç görüntülerini ve olay anını tetkik ve tezekkür etmiştir. İncirli SK – Mormenekşe GBSK arasında oynanan AKSA 1. Lig müsabakasının 90. Dakikasında meydana gelen saha içindeki olaylar neticesinde ikinci sarı kartı görüp akabinde kırmızı kartla cezalandırılan İncirli SK‘nın 117402 lisans numaralı futbolcusu Fatih Karabulut’a KTFF Disiplin kurulu tarafından 4 resmi müsabakadan men cezası verilmiş olup, Hakem raporunda ilgili futbolcunun maçın bitiş düdüğüne müteakip saha içerisine girerek rakip takım futbolcusuna havaya sekip ayağıyla tekme atmaya çalıştığı ifade edilmiştir. Kurulumuz maç görüntülerini incelemiş olup meydana gelen olayın hakem raporunda belirtilenlerden farklı olduğunu ve ilgili futbolcunun maçın bitiş düdüğünden sonra hakeme itiraz niyetiyle sahaya girmekle birlikte rakip takım futbolcusuna yönelik herhangi bir müdahale girişiminin olmayıp tam tersine rakip takım futbolcusu ilgili futbolcuya havaya sekerek vurma girişiminde bulunduğu ilgili maç görüntülerinden açıkça görülmektedir bu cihetle kurulumuz KTFF Disiplin kurulunun vermiş olduğu 4 resmi müsabakadan men cezasını 2 resmi müsabakadan men cezasına düşürmeyi uygun ve adil bulmuştur.

5) Kurul, TK-08/2022-2023 sayılı başvuruyu incelemiş olup Hakem, Yardımcı Hakem ve gözlemci raporlarını incelemiş ve yayıncı kuruluşun maç görüntülerini ve olay anını tetkik ve tezekkür etmiştir. Mormenekşe GBSK – Ünimar Maraş GSK arasında oynanan AKSA 1. Lig müsabakasının 61. Dakikasında meydana gelen saha içindeki olaylar neticesinde kırmızı kartla cezalandırılan Mormenekşe GBSK ‘nın 108703 lisans numaralı futbolcusu Oytun Çorba’ya KTFF Disiplin kurulu tarafından 3 resmi müsabakadan men cezası verilmiş olup, ilgili futbolcunun rakip takım futbolcusuna maçın 61. Dakikasında yapmış olduğu hareketin hakem raporlarında belirtilenlerden farklı olduğu ve/veya hakem raporunda bahsedildiği gibi rakip takım kalecisinin göğsüne şiddetli bir şekilde vurma fiilinin gerçekleşmediği ilgili maç görüntülerinden açıkça görülmektedir bu cihetle kurulumuz KTFF Disiplin kurulunun vermiş olduğu 3 resmi müsabakadan men cezasını 2 resmi müsabakadan men cezasına düşürmeyi uygun ve adil bulmuştur.

Kurulumuz son haftalarda meydana gelen saha olayları neticesinde kaleme alınan disiplin raporlarını ve ilgili maç görüntülerini incelediğinde hakem raporları ile maç görüntüleri arasında bir tutarsızlık olduğu ve yalnızca Hakem raporlarını tetkik ve tezekkür ederek Disiplin talimatlarını uygulayan KTFF Disiplin Kurulunun kasıtlı olmasa bile yanıltıldığını ve bu durumun maç görüntülerini çoğu zaman izleme fırsatı bulmayan KTFF Disiplin Kurulu’nun disiplin ihlali yapan futbolculara daha ağır cezalar vermesine sebep olduğunu değerlendirmekteyiz, bu cihetle hakem ve gözlemci raporlarının kaleme alınırken daha dikkatli olunması ve saha içerisinde meydana gelen olayları abartılmadan ve yalın haliyle ifade edilip kaleme alınmasının önemine dikkat çekmek isteriz.