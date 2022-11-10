Spor

İktisatbank BTM 1.Lig’de 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi

10 Kasım 2022
İktisatbank BTM 1.Lig'de 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi






Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 1.Lig’de 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi. 3-4 Aralık tarihinde başlayacak.




 



İlk haftanın programı şöyle oldu:

 

BEYAZ GRUP

Miracle Demirhan – Tatlısu

Ozanköy – Gülgün Süt Düzova

Ortaköy – Bostancı Bağcıl

Mevlevi – Denizli

Dikmen Gücü – Karaoğlanoğlu

 

 

KIRMIZI GRUP

Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor – Mehmetçik

Vadili – Türkmenköy

German Gold Akova Vuda – Görneç

Pile – Kaplıca Karadeniz 61

Geçitkale – Çanakkale



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10 Kasım 2022




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