Spor
İktisatbank BTM 1.Lig’de 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 1.Lig’de 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi. 3-4 Aralık tarihinde başlayacak.
İlk haftanın programı şöyle oldu:
BEYAZ GRUP
Miracle Demirhan – Tatlısu
Ozanköy – Gülgün Süt Düzova
Ortaköy – Bostancı Bağcıl
Mevlevi – Denizli
Dikmen Gücü – Karaoğlanoğlu
KIRMIZI GRUP
Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor – Mehmetçik
Vadili – Türkmenköy
German Gold Akova Vuda – Görneç
Pile – Kaplıca Karadeniz 61
Geçitkale – Çanakkale