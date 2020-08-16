Yıldız Tilbe: Koronavirüs olmasaydı gelirdim

Türkiye’nin ünlü sanatçısı Yıldız Tilbe, “Yıldızlar Geçidi” adlı konserler serisine damga vurdu. Harbiye Açıkhava’daki üçüncü konserini önceki akşam veren Tilbe’ye hayranları yine büyük ilgi gösterdi.

Pandemi nedeniyle sadece 2 bin 500 kişinin girebildiği konser alanında basamaklar bile doldu. Sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleşen konserde Tilbe’yi izleyenler arasında Zeynep Mansur, Öykü Gürman gibi ünlü isimler de vardı. Dünden bugüne hit olmuş şarkılarını söyleyen şarkıcı, Tolga Çam imzalı kırmızı kıyafetiyle dikkat çekti. Yine tarzını konuşturan Tilbe, daha rahat hareket edebilmek için bu elbiseyi platform topuklu bir ayakkabıyla kombinledi.

Şarkı aralarında hayranlarıyla da sohbet eden sanatçı, “Koronavirüs olmasaydı yanınıza gelmek isterdim. Geçen senelerde aranızdaydım, inşallah bugünler de geçer” dedi.

Bu kısa sohbetin ardından kostüm değişikliği için kulisine gideceğini belirten Tilbe, orkestrasının “Vazgeçtim” şarkısını çalması üzerine bu kararı değiştirdi ve sahneye geri döndü. Ünlü şarkıcı, seyirciyle birlikte Türk pop müziğinin klasikleri arasına giren parçasını söyledi. Ardından seyircisiyle orkestrasını baş başa bırakan Tilbe, kulise gidip kıyafetini değiştirdi.