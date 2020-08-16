Kıbrıs

Oğuz: Ormanlar milli değerlerimizdir, hep birlikte koruyalım

16 Ağustos 2020
tatlısu yangın, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, piknik, ateş, orman

Tatlısu’da Zambak Tatil köyünün yaklaşık 1 kilometre güney kısmındaki arazide bugün saat 14.45 civarında yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yangın sonucu 15 dönümlük alan içerisinde bulunan yabani zeytin ağaçları, harup ve ardıç ağaçları ile makilik alan yandı.

Yangına polis, itfaiye ve orman dairesi ekiplerinin yanı sıra bölge halkı traktörler ile müdahale etti.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, sorumsuzca davranan bazı kişilerce bölgede piknik amaçlı yakılan ateş sonrası yangın meydana geldiğini, olay sonrası 15 dönümlük 2 hektarlık alanın yandığını belirtti.

Oğuz bunun bir duyarsızlık örneği olduğunu vurgulayarak, ormanların milli değerlerimiz olduğunu ifade etti ve ormanların hep birlikte korunması dileğinde bulundu.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da, yaşanan olayın büyük bir sorumsuzluktan kaynaklandığını belirterek, vatandaşlara ormanlık alanlarda piknik yapmamaları çağrısında bulundu.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Akıncı: PCR testinde kimseye ayrıcalık tanınmamalı

Akıncı: PCR testinde kimseye ayrıcalık tanınmamalı

16 Ağustos 2020
Photo of Uçaner: 45 günde 102 vakaya ulaştık

Uçaner: 45 günde 102 vakaya ulaştık

16 Ağustos 2020
Photo of Denktaş: Rol kapma yarışı yapılıyor

Denktaş: Rol kapma yarışı yapılıyor

16 Ağustos 2020
Photo of Kişmir: Bilgiye ulaşımı zorlaştıran bakanlıktır

Kişmir: Bilgiye ulaşımı zorlaştıran bakanlıktır

16 Ağustos 2020
Photo of Cenaze defin saatlerinde düzenleme yapıldı

Cenaze defin saatlerinde düzenleme yapıldı

16 Ağustos 2020
Photo of Girne ve Güzelyurt’ta sıkı denetim

Girne ve Güzelyurt’ta sıkı denetim

16 Ağustos 2020
Photo of LTB’den okullara yönelik geniş kapsamlı çalışmalar

LTB’den okullara yönelik geniş kapsamlı çalışmalar

16 Ağustos 2020
Photo of Pilli: Halk, bizim açıklamalarımıza itibar etsin

Pilli: Halk, bizim açıklamalarımıza itibar etsin

16 Ağustos 2020
Photo of 3 pozitif vaka daha

3 pozitif vaka daha

16 Ağustos 2020
Photo of Rum Gözüyle Dillirga Bombardımanı

Rum Gözüyle Dillirga Bombardımanı

15 Ağustos 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı