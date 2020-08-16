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Pilli: Toplam 1414 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi taburcu edildi

16 Ağustos 2020
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KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1414 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakaların hava yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

Bakan Pilli, vakaların artışta olması ve son durumun değerlendirmesi için yarın Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin Sağlık Bakanlığı’nda toplanarak kararlar üreteceğini açıkladı.

 

16 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1414

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-2

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 95.825

Toplam Vaka Sayısı- 209

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 142

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 63

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok


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