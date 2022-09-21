Yıldız bizikletçilerimiz Kırıkkale’de finiş yapacak

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Yıldız Karması, Türkiye Şampiyonası Puanlı Yol Yarışı sezonunun son mücadeelsine Kırıkkale’de çıkıyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Şampiyonası 7.Etap Puanlı Yol Yarışı 22-25 Eylül tarihlerinde Kırıkkale’de yapılacak. Yarışta ülkemizden de 6 bisikletçimiz yer alacak.

Kırıkkale’de ilk kez düzenlenecek “Türkiye Şampiyonası 7.Etap Puanlı Yol Yarışı” ile Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu yıldız sprocuları Türkiye’de bu sezon adına son yarışa çıkarak sezonu kapatacaklar.

Yarışmada ülkemiz adına erkeklerde Arcan Kuzhan, Emre Kaplan, Ege Erülkü, Kerem Pekmez ve Enes Tekkanat yer alırken Dilara Gölcük de yıldız kızlar kategorisinde pedal çevirecek.

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Başkanı Salih Yalızat antrenörlüğünde dün akşam Ankara üzerinden Kırıkkale’ye giden kafile son hazırlıklarını burada tamalayacak.