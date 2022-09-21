Futbolda sezonun açılış maçı yarın Girne’de oynanacak
Futbolda sezonun açılış maçı yarın Girne’de oynanacak
Futbol Federasyonu, Aksa Süper Lig ve Aksa 1.Lig’de yeni sezonun ilk hafta maç programını yayınlarken, yarın ve Cuma akşamı oynanacak maçları yönetecek hakemleri de duyurdu. Gece oynanacak maçlar dışındaki karşılaşmaların başlama saatleri 16:30 olacak.
Program şöyle:
22 Eylül Perşembe
AKSA Süper Lig
Mete Adanır Stadı
19.00: Türk Ocağı – Mağusa T. Gücü (Utku Hamamcıoğlu)
23 Eylül Cuma
AKSA Süper Lig
Dr. Fazıl Küçük Stadı
19.00: Y. Dumlupınar – Cihangir (Evren Karademir)
AKSA Birinci Lig
Erdal Barut Stadı
Esentepe – Girne H. Evi (Fehim Dayı)
24 Eylül Cumartesi
AKSA Süper Lig
Sadık Cemil Stadı
M. Değirmenlik – Doğan T. Birliği
Atatürk Stadı
Göçmenköy – Çetinkaya
AKSA Birinci Lig
Adem Nural Stadı
Dörtyol – Yalova
M. Üçöz Stadı
M. Hacıali Yılmazköy – Maraş
Cumhuriyet Stadı
P. L. G. Birliği – Yeniboğaziçi
25 Eylül Pazar
AKSA Süper Lig
Şht. Şevket Kadir Stadı
M.A. Yeşilova – Gönyeli
Esat Erdoğmuş Stadı
Hamitköy – K. Kaymaklı
Hasan Onalt Stadı
Mesarya – Lefke
AKSA Birinci Lig
Cemal Balses Stadı
Mormenekşe – Düzkaya
Şengül Törehan Stadı
M. Karşıyaka – Baf Ü. Yurdu
Yenierenköy Stadı
Yenierenköy – İncirli
Üner Berkalp Stadı
Binatlı – Lapta
26 Eylül Pazartesi
AKSA Süper Lig
Atatürk Stadı
19.00: Yenicami – CB Gençlik Gücü