Spor

Futbolda sezonun açılış maçı yarın Girne’de oynanacak

21 Eylül 2022









Futbolda sezonun açılış maçı yarın Girne’de oynanacak



Futbol Federasyonu, Aksa Süper Lig ve Aksa 1.Lig’de yeni sezonun ilk hafta maç programını yayınlarken, yarın ve Cuma akşamı oynanacak maçları yönetecek hakemleri de duyurdu. Gece oynanacak maçlar dışındaki karşılaşmaların başlama saatleri 16:30 olacak.

Program şöyle:

22 Eylül Perşembe

AKSA Süper Lig

Mete Adanır Stadı

19.00: Türk Ocağı – Mağusa T. Gücü (Utku Hamamcıoğlu)

 

23 Eylül Cuma

AKSA Süper Lig

Dr. Fazıl Küçük Stadı

19.00: Y. Dumlupınar – Cihangir (Evren Karademir)

 

AKSA Birinci Lig

Erdal Barut Stadı

Esentepe – Girne H. Evi (Fehim Dayı)

 

24 Eylül Cumartesi

AKSA Süper Lig

Sadık Cemil Stadı

M. Değirmenlik – Doğan T. Birliği

 

Atatürk Stadı

Göçmenköy – Çetinkaya

 

AKSA Birinci Lig

Adem Nural Stadı

Dörtyol – Yalova

 

M. Üçöz Stadı

M. Hacıali Yılmazköy – Maraş

 

Cumhuriyet Stadı

P. L. G. Birliği – Yeniboğaziçi

 

25 Eylül Pazar

AKSA Süper Lig

Şht. Şevket Kadir Stadı

M.A. Yeşilova – Gönyeli

 

Esat Erdoğmuş Stadı

Hamitköy – K. Kaymaklı

 

Hasan Onalt Stadı

Mesarya – Lefke

 

AKSA Birinci Lig

Cemal Balses Stadı

Mormenekşe – Düzkaya

 

Şengül Törehan Stadı

M. Karşıyaka – Baf Ü. Yurdu

 

Yenierenköy Stadı

Yenierenköy – İncirli

 

Üner Berkalp Stadı

Binatlı – Lapta

26 Eylül Pazartesi

AKSA Süper Lig

Atatürk Stadı

19.00: Yenicami – CB Gençlik Gücü

 



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21 Eylül 2022






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