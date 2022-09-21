Futbolda sezonun açılış maçı yarın Girne’de oynanacak

Futbol Federasyonu, Aksa Süper Lig ve Aksa 1.Lig’de yeni sezonun ilk hafta maç programını yayınlarken, yarın ve Cuma akşamı oynanacak maçları yönetecek hakemleri de duyurdu. Gece oynanacak maçlar dışındaki karşılaşmaların başlama saatleri 16:30 olacak.

Program şöyle:

22 Eylül Perşembe

AKSA Süper Lig

Mete Adanır Stadı

19.00: Türk Ocağı – Mağusa T. Gücü (Utku Hamamcıoğlu)

23 Eylül Cuma

AKSA Süper Lig

Dr. Fazıl Küçük Stadı

19.00: Y. Dumlupınar – Cihangir (Evren Karademir)

AKSA Birinci Lig

Erdal Barut Stadı

Esentepe – Girne H. Evi (Fehim Dayı)

24 Eylül Cumartesi

AKSA Süper Lig

Sadık Cemil Stadı

M. Değirmenlik – Doğan T. Birliği

Atatürk Stadı

Göçmenköy – Çetinkaya

AKSA Birinci Lig

Adem Nural Stadı

Dörtyol – Yalova

M. Üçöz Stadı

M. Hacıali Yılmazköy – Maraş

Cumhuriyet Stadı

P. L. G. Birliği – Yeniboğaziçi

25 Eylül Pazar

AKSA Süper Lig

Şht. Şevket Kadir Stadı

M.A. Yeşilova – Gönyeli

Esat Erdoğmuş Stadı

Hamitköy – K. Kaymaklı

Hasan Onalt Stadı

Mesarya – Lefke

AKSA Birinci Lig

Cemal Balses Stadı

Mormenekşe – Düzkaya

Şengül Törehan Stadı

M. Karşıyaka – Baf Ü. Yurdu

Yenierenköy Stadı

Yenierenköy – İncirli

Üner Berkalp Stadı

Binatlı – Lapta

26 Eylül Pazartesi

AKSA Süper Lig

Atatürk Stadı

19.00: Yenicami – CB Gençlik Gücü