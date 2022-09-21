Spor
Dairelerde 2.hafta başlıyor
Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri arası halı saha futbol turnuvasında ikinci hafta maçları bu akşam başlıyor. Kermiya-Ortaköy bölgesindeki İrsen Küçük Ortaokulu Halı Sahası’nda gerçekleşen turnuvada bu akşam A Grubu maçları ve yarın akşam da B Grubu maçları oynanacak.
Her hafta Salı ve Çarşamba akşamı 18.00-21.00 saatleri arasında yapılacak karşılaşmalarla gerçekleşecek turnuvada A Grubu’nda Merkezi Cezaevi ile Gelir ve Vergi Dairesi ilk maçlarını kazanmışlardı. Sivil Havacılık Dairesi ile Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi ise ilk maçta berabere kalmışlardı.
B Grubu’nda ise İlköğretim Dairesi, Lefkoşa Polis ile Başbakanlık Devlet Piyangoları takımları ilk maçlarında galip gelmişlerdi.
Turnuvanın 2.hafta maç program şöyle:
|BUGÜN – 20 Eylül Salı
|A GRUBU
|18-19
|Sivil Havacılık D.
|Merkezi Cezaevi
|19-20
|Devlet Hastanesi
|KKTC Meclis
|20-21
|Gelir ve Vergi Dairesi
|Eğitim Ortak Hizmetler D.
|YARIN – 21 Eylül Çarşamba
|B GRUBU
|19-20
|Lefkoşa Polis
|Tarım Bakanlığı
|20-21
|İlk Öğretim Dairesi
|Din İşleri