Spor

Dairelerde 2.hafta başlıyor

21 Eylül 2022
Dairelerde 2.hafta başlıyor






Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri arası halı saha futbol turnuvasında ikinci hafta maçları bu akşam başlıyor. Kermiya-Ortaköy bölgesindeki İrsen Küçük Ortaokulu Halı Sahası’nda gerçekleşen turnuvada bu akşam A Grubu maçları ve yarın akşam da B Grubu maçları oynanacak.




Her hafta Salı ve Çarşamba akşamı 18.00-21.00 saatleri arasında yapılacak karşılaşmalarla gerçekleşecek turnuvada A Grubu’nda Merkezi Cezaevi ile Gelir ve Vergi Dairesi ilk maçlarını kazanmışlardı. Sivil Havacılık Dairesi ile Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi ise ilk maçta berabere kalmışlardı.



B Grubu’nda ise İlköğretim Dairesi, Lefkoşa Polis ile Başbakanlık Devlet Piyangoları takımları ilk maçlarında galip gelmişlerdi.

 

Turnuvanın 2.hafta maç program şöyle:

 

BUGÜN – 20 Eylül Salı
A GRUBU
18-19Sivil Havacılık D.  Merkezi Cezaevi
19-20Devlet Hastanesi  KKTC Meclis
20-21Gelir ve Vergi Dairesi  Eğitim Ortak Hizmetler D.
YARIN – 21 Eylül Çarşamba
B GRUBU
19-20Lefkoşa Polis  Tarım Bakanlığı
20-21İlk Öğretim Dairesi  Din İşleri

 

 



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21 Eylül 2022






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