Kadınlar boccede son hafta heyecanı

Kadınlar Bocce Ligi’nde 9. hafta maçları dün akşam oynandı. Ligin namağlup takımı Küçük Kaymaklı, play off mücadelesi veren Girne Üniversitesi ile karşılaştı. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Kaymaklı maçı 9-1 kazanarak normal sezonu yenilgisiz lider tamamlarken, rakibi Girne ise bu mağlubiyetle play off’a kalma şansını yitirdi.

Gecenin önemli maçında ise son haftaların forumda takımı Taşkınköy ile az da olsa play off’a kalma şansını kullanmak isteyen Balıkesir karşılaştı. Gizem’in iyi oyunuyla öne geçen Taşkınköy, maçı 9-3 kazandı. Bu sonuçla Balıkesir play off şansını kaybederken, Taşkınköy ise son hafta YDÜ maçını beklemeye başladı.