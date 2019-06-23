Yıldırım: “İmamoğlu’nu tebrik ediyorum”

Binali Yıldırım, “Şu an itibarıyla rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul için verdiği karar sonrasında bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilendi. Anadolu Ajansı’nın paylaştığı ilk verilere göre, sandıkların yüzde 95,23 ‘i açıldı. Ekrem İmamoğlu yüzde 53.68 Binali Yıldırım 45.40. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, “Şu an itibarıyla rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum” dedi.