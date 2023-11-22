Yeşilyurt’ta kahvehanede kumar oynayan 7 kişiye yasal işlem - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Kasım 22, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Yeşilyurt’ta kahvehanede kumar oynayan 7 kişiye yasal işlem

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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pokerize

Yeşilyurt’ta bir kahvehanede yapılan kontrolde, kumar oynadığı tespit edilen H.G.(E-42), H.Ö.(E-29), H.P.(E-54), N.Z(E-61), V.T.(E-44) ve S.U.(E-57) ile kahvehanede kumar oynanmasına müsaade eden M.S.(E-54) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 21.30’daki kontrolde, söz konusu şahıslar “pokerize” diye bilinen kağıt oyununu para karşılığında oynarken suçüstü tespit edildi.


Soruşturma devam ediyor.

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Tags:kumarpokerizePolis
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