Mutfağı ateşe verdi, 7 metre yükseklikten atladı

Polis, Gazimağusa’da pazar sabahı erken saatlerde bir apartman dairesinde meydana gelen yangınla ilgili yürüttüğü ileri soruşturmada, yangının kasıtlı çıkarıldığını tespit etti.

Polis Basın Subaylığı’nın basın bültenine göre, Gazimağusa’da pazar günü saat 04.40’ta bir apartman dairesindeki yangına ilişkin yürütülen ileri soruşturmada, yangın sırasında dairenin penceresinden 7 metre yükseklikten aşağıya atlayarak her iki ayağı kırılan H.Ş.’nin (E-27), mutfaktaki eşyaları kasten ateşe verdiği tespit edildi.

Polis, H.Ş.’nin mutfaktaki eşyalar üzerine akaryakıt döktüğünü ve ateşe verdiğini, ardından da pencereden atladığını belirterek, Gazimağusa Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alınan H.Ş.’yle ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

– Gazimağusa’da uyuşturucu tasarrufundan bir kişi tutuklandı

Gazimağusa’da dün 19.30 sıralarında polis tarafından üzerinde arama yapılan C.F.E. (E-29), uyuşturucu tasarrufundan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı, tespit edilen yaklaşık 1 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucunun emare olarak alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

– KKTC’de izinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polisin yaptığı denetim ve kontrollerde, KKTC’de herhangi bir yasal statüsü olmadan, izinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı.

Polis bültenine göre, ikamet izinsiz şahıslar aleyhine yasal işlem başlatıldı..