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Yeşilyurt’ta çarpışma, iki yaralı!

20 Şubat 2020

 Gürsel KARAGÖZLÜ

Lefke- Güzelyurt anayolu üzerinde Yeşilyurt’ta Cengiz Topel Hastanesi ( CTH ) önünde dün saat 09.00 sıralarında trafik çarpışması meydana geldi. Çarpışma sonucu 2 kişi yaraladı.

Ali Ersener ( E-87 ) sürdüğü FC 645 plakalı araç ile Gemikonağı istikametine doğru giderken,  Cengiz Topel Hastanesi’ne dönen yol kavşağına geldiği sıralarda CTH’ne dönmek isterken, karşıdan Cengizköy-Yeşilyurt istikametine doğru Serkan Solmaz’ın (E-49 ) sürdüğü GB 568 plakalı aracın geçmesini beklemeden sağa dönmek istemesi sonucu bir çarpışma meydana geldi. Çarpıma neticesinde FC 645 plakalı araç CTH’ni gösteren levhaya çarparken, GB 568 plakalı araç da İnanç Arıca’nın evini çevreleyen servi ağaçlarını devirerek avlu içerisine girdi.

Çarpışma sonucu FC 645 plakalı araç sürücüsü Ali Ersener, Cengiz Topel Hastanesinden gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk yardım tedavisinden sonra ambulans Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanesine kaldırılırken, GB 568 plakalı araç sürücüsü Serkan Solmaz Cengiz Topel Hastanesine kaldırıldı.

Çarpışma ile ilgili Polis soruşturması sürüyor.

 




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