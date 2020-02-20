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Özel sektör çalışanlarına aylık 200 TL’lik ek katkı veriliyor

20 Şubat 2020

Sürekli istihdam kapsamında yerel istihdama destek projesi çerçevesinde özel sektör çalışanlarına aylık 200 TL’lik ek katkı veriliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr.Faiz Sucuoğlu basın toplantısı düzenleyerek uygulamaya girecek programın detaylarını paylaştı.
Sucuoğlu ilk kez böyle bir uygulamanın hayata geçeceğini belirterek, işçinin az da olsa önünü açacak bir proje olduğunu anlattı.
Mayıs ayında ilk ödemenin yapılacağını ifade eden Bakan Sucuoğlu, projenin ilerleyen yıllarda daha da zenginleştirilerek daha tatmin edici rakamların hedeflendiğini vurguladı.
Bakan Sucuoğlu, projenin seçime yönelik bir hamle olarak değerlendirilmesini de eleştirdi. “Projenin ortaya çıkmasında en büyük katkıyı koyan ne hükümet ne de başka bir adrestir” diyen Sucuoğlu, işverenin önerisi ile şekillenen projenin, İhtiyat Sandığı yönetim kurulundan oyçokluğu ile işveren ve devlet tarafının oyuyla geçtiğinin altını çizdi.

Proje, yürürlükteki brüt asgari ücret ile 4,000 TL arasında brüt ücret alan ve Sosyal Sigortalar Dairesi ile İhtiyat Sandığı Dairesi’ne kaydı olup bu meblağlar üzerinden yatırımı yapılan ve özel sektörde istihdam edilen 16-60 yaş arası K.K.T.C. yurttaşı çalışanları kapsıyor.
1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki 12 aylık süreyi kapsayacak olan proje için 24 Şubat Pazartesi gününden itibaren başvurular yapılabilecektir.
Mevcut çalışanlar, projenin yürürlüğe gireceği tarih olan 24 Şubat 2020 tarihten itibaren 150 gün içinde başvuru yapabilecektir. Proje süresi içerisinde işe yeni giren çalışanlar için başvuru süresi istihdam tarihinden itibaren 150 gün olacaktır. Başvurular İhtiyat Sandığı Dairesi resmi web portalından online yapılabileceği gibi, İhtiyat Sandığı merkez ve şubelerine de şahsen yapılabilecektir. İhtiyat Sandığı Dairesi İstihdam Destek Merkezince teşvik kapsamı dahilinde olan çalışanların beyan edecekleri kendilerine ait banka hesaplarına üç ayda 600 TL, yıllık 2 bin 400 TL olacak şekilde ödeme yapılacaktır. Çalışanlara ödenecek aylık 200 TL’lik destek ödemelerine karşılık çalışanların sosyal güvenlik yatırımlarının prim esas kazanç farkları proje sonunda ilgili dairelere aktarılacaktır.




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