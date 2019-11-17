Dünya

Yeşiller’den Türkiye’ye yaptırım çağrısı

17 Kasım 2019
Eş genel başkan Robert Habeck parti kongresinde konuştu

Almanya’da Yeşiller Partisi Suriye operasyonu nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını istedi.

Almanya’da muhalefetteki Yeşiller’in haftasonunda Bielefeld kentinde düzenlenen parti kongresinde Türkiye’ye yaptırım çağrısında bulunuldu.

Delegeler, Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekatı nedeniyle Türkiye ile AB arasında varılan mülteci mutabakatına son verilmesinin istendiği önergeyi oy çokluğuyla kabul etti.

Kabul edilen önergede Alman ordusunun Suriye ve Irak’taki IŞİD ile mücadele görevine  son verilmesi de istendi.

Önergede Türkiye’ye yönelik yaptırım talepleri şöyle sıralandı:

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hükümet ve ordu mensuplarına ekonomik yaptırımlar uygulanması

-Türkiye’ye her türlü silah ve teçhizat satışının tamamen durdurulması

-AB ile Türkiye arasında imzalanan mülteci mutabakatının sonlandırılması

-Alman Tornoda keşif uçaklarının Suriye ve Irak’tan çekilmesi

-Almanya’dan Türkiye’ye yapılan ihracata güvence sağlayan Hermes kredi ve yatırım garantisinin kaldırılması

Eş başkanlar yeniden seçildi

Öte yandan iki gün süren parti kongresinde Cumartesi günkü oturumda eş genel başkanlar Annalena Baerbock ve Robert Habeck yeniden bu görevlere seçildiler. Baerbock oyların yüzde 97,1’ni, Habeck ise yüzde 90,4’ünü aldı. Seçimde 800 delege oy kullandı.

 



Etiketler

İlgili Makaleler

Rotterdam’da gürültülü düğün konvoyuna 3 bin eurodan fazla ceza

17 Kasım 2019

İran’da protestolar: Dini lider Hamaney’den tepki çeken benzin zammına destek

17 Kasım 2019

Çin’in Sincan’daki politikalarını içeren belgeler yayımlandı

17 Kasım 2019

Roskosmos, roketlerin durumunu izlemek için yeni bir yöntem geliştirdi

17 Kasım 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı