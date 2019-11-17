Dünya

Roskosmos, roketlerin durumunu izlemek için yeni bir yöntem geliştirdi

17 Kasım 2019

Roskosmos, Zigbee protokolü kullanarak kablosuz sensör ağı yardımıyla roket ve uzay araçlarının durumu hakkında bilgi toplama yönteminin patentini aldı.

Taşınması sırasında roket teknolojisinin durumunu izlemesi öngörülen kablosuz sistemin içinde sensörlerin çalışmasını koordine eden navigasyon ve telekomünikasyon modülü, termometre, barometre, ivmeölçer, IR sensörler, ultrasonik sensörler, yanıcı karışımlar ve nem sensörleri bulunuyor.

Roskosmos’tan yapılan açıklamada, kablosuz bilgi toplama sisteminin telemetri toplama ağını analoglarıyla kıyaslandığında mümkün olan en kısa sürede dağıtma ve nesnelerin durumunu izleme olanağı sağladığı belirtildi.

Roket ve uzay araçları taşınırken titreşim, termal yük ve nem durumuna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bu nedenle, örneğin, uzay aracı fırlatma kompleksine götürüldüğünde termostatlanır, yani çevresinde yapay bir mikro iklim yaratılır.



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