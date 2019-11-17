Çin’in Sincan’daki politikalarını içeren belgeler yayımlandı

New York Times Çin yönetimine ait, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki azınlıklara uygulanacak politikaları içeren resmi belgeleri yayımladı. Belgelere göre Devlet Başkanı Şi, “merhamet göstermeyin” ifadesini kullanıyor.

New York Times gazetesi Çin yönetiminin, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde uygulanacak politikalar ve güvenlik birimlerine talimatlarını içeren 403 sayfalık belgeleri yayımladı. Haberde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Komünist Parti üyelerine bu konuda yaptığı açıklamalar da yer alıyor. Açıklamada Şi, Sincan Uygur Özerk bölgesi’nde “terörizm ve bölücülükle kapsamlı bir mücadele” çağrısında bulunuyor ve güvenlik birimlerine “hiçbir surette merhamet göstermeyin” diyor. Söz konusu resmi belgede güvenlik birimlerine Müslüman azınlığa karşı hangi yöntemlerle, nasıl müdahale etmeleri gerektiği konusunda da bilgiler veriliyor.

New York Times‘ın yayımladığı resmi belgelere göre Uygurlara yönelik uygulamalar, Chen Quanguos’un bölge valiliği görevine getirilmesiyle daha da sertleşti. Haberde valinin 2017 yılında Komünist Parti’nin bölgesel bir etkinliğinde yaptığı açıklamada Uygurlara yönelik “saldırı savaşı”na geçildiği ifadesini kullandığı belirtildi.

Belgeler bunun yanı sıra Uygurlara yönelik sert uygulamalara karşı olanların cezalandırıldığını da ortaya koyuyor. Buna göre uygulamaların etnik gerginliğin tırmanmasına yol açmasından endişe eden Çinli yetkililer ya görevinden alındı ya da cezalandırıldı.

Çin’denNew York Times gazetesinde yer alan resmi belgelere dair ise henüz bir açıklama gelmedi.

İnsan hakları örgütleri Çin’i ülkenin kuzeyindeki Uygurlara yönelik baskıcı bir politika izlemekle suçluyor. BM’ye göre kamplarda bir milyonu aşkın Uygur ve başka etnik kökenlere sahip Müslüman bulunuyor. Pekin, uzun süre boyunca Sincan’daki “Müslüman azınlık için oluşturulan eğitim kamplarının” varlığını inkar etmişti. Çin bu uygulamanın radikalleşme ve terör saldırılarının önüne geçme amacını taşıdığını savunuyor.

Af Örgütü’nden Alman hükümetine: Çin’le askeri işbirliği sona ersin

Öte yandan Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Alman hükümetine Çin’le askeri işbirliğini bitirme çağrısı yaptı. Af Örgütü silahlanma ve insan hakları uzmanı Mathias John Bild am Sonntag‘a yaptığı açıklamada, buna gerekçe olarak güvenlik güçlerinin Hong Kong’da gösteri yapanlara sert müdahalesini gösterdi. John “Alman ordusunun Çin ordusuna eğitim konusunda sunduğu yardımlar, Çin’de insan haklarının içinde bulunduğu durum ve Çin ordusunun oynadığı rol nedeniyle anlaşılır değil” dedi.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde on binlerce kişi aylardır Çin yönetiminin özerk iaderi bölgeye etkisini protesto ediyor.