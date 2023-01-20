Yeşil reçeteli ilaçlarla ilgili tutuklama - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Ocak 20, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Yeşil reçeteli ilaçlarla ilgili tutuklama

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Gazimağusa’da yeşil reçeteli ilaçların reçete edilmesi konusundaki usulsüzlükle ilgili biri hekim, biri eczacı olmak üzere üç kişi tutuklandı.

Gazimağusa’da yeşil reçeteli ilaçların reçete edilmesi konusundaki usulsüzlükle ilgili biri hekim, biri eczacı olmak üzere üç kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 2022 yılı eylül-ekim aylarında Gazimağusa’da hekim olarak görev yapan İ.İ.(E-71), yeşil reçeteye tabi olan ilaçları, eczacı E.A.’nın (E-27) teşvikiyle muayene etmediği kişiler adına yazdı. Söz konusu hekim, reçeteleri M.T.’ye (E-32) vererek eczacı E.A.’ya ulaştırdı.


Resmi evrak sahteleme ve sahte resmi evrağı tedavüle sürme meselesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, hekim İ.İ.(E-71), eczacı E.A.(E-27) ve reçetelerin eczacıya ulaşmasını sağlayan M.T.(E-32) tutuklandı.

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Tags:doktoreczacıGazimağısatutuklamayeşil reçete ilaç
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