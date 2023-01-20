Güney Lefkoşa'da et taşıyan kamyon kaza yaptı: Yol kapatıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Ocak 20, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Güney Lefkoşa’da et taşıyan kamyon kaza yaptı: Yol kapatıldı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Güney Lefkoşa'da et taşıyan kamyon kaza yaptı: Yol kapatıldı

Güney Lefkoşa’da meydana gelen kazada  yola saçılan etler nedeniyle yol trafik akışına kapatıldı.

Güney Lefkoşa’da GSP stadyumuna giden döner kavşağın ilerisinde bir noktada kamyondan düşen etler nedeniyle yol trafik akışına kapatıldı.


Sigma muhabirinin olay yerinden edindiği bilgiye göre, TIR’ın buzdolabının kırılması etlerin yola düşmesine neden oldu.

 Yoldan geçen sürücülerin Lefkoşa-Limessos karayoluna yönelmeleri ve buradan karayolu üzerindeki döner kavşaktan GSP stadyum alanına dönmeleri isteniyor.

 

 

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Tags:etGSPkazaLefkoşayol
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