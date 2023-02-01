Yeşil kuyruklu yıldız 50 bin yıl sonra bu gece yeniden Dünya'ya yaklaşacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Şubat 1, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
SürmanşetUzay

Yeşil kuyruklu yıldız 50 bin yıl sonra bu gece yeniden Dünya’ya yaklaşacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Yeşil kuyruklu yıldız 50 bin yıl sonra bu gece yeniden Dünya'ya yaklaşacak

Bu gece, 50 bin yıldan uzun bir süredir görmediğimiz yeşil kuyruklu yıldız Dünya’nın yakınlarından geçecek ve şanslı olanlar onu çıplak gözle görebilecek.

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