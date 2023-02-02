KIBRIS CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI KİM OLACAK

2023 Kıbrıs Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığı seçimi 5 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

5 Şubat’taki ilk turda hiçbir aday çoğunluk oyu almayı başaramazsa 12 Şubat’ta gerçekleştirilecek olan ikinci tura gidilecektir.

Şu anda Kıbrıs Cumhuriyeti cumhurbaşkanı olan Anastasiadis, sırasıyla 2013 ve 2018 seçimlerini kazandıktan sonra iki dönem cumhurbaşkanlığı yapmıştır.

Kıbrıs Cumhuriyeti ANAYASASINA göre bir kişi en fazla 2 dönem cumhurbaşkanı olabileceği için, Anastasiadis bu seçime katılamamaktadır.

Eskiden Anastasiadis’inPartisinde olan ve Dışişleri Bakanlığı da yapmış olan Nikos Hristodulidis, BAĞIMSIZ ADAY görünümünde seçimlere katılmakta ve şu anda diğer adaylardan çok önde görülmektedir.

Hristodulidis’i destekleyen güçler, DİKO ve EDEK gibi çözüm istemeyen güçlerdir.

Hristodulidis’in KİLİSE tarafından aktif desteklendiği ve KİLİSENİN RESMİ ADAYI olarak lanse edildiği mutlaka dikkate alınmalıdır. Bunun yanı sıra DİSİ partisinden önemli miktarda oy, Hristodulidis’e gidecektir.

Son günlerde yapılan kamuoyu yoklamalarında Hristodulidis diğer adayların önünde görülmektedir.

Averof Neofidu, DİSİ Partisinin resmi adayıdır. Ancak Partisinden çok önemli bir miktar, Hristodulidis’i desteklemektedir.

Her ne kadar Anastasiadis yaptığı açıklamalarda Partisinin yanındaymış gibi açıklama yapsa da, kendisinin perde arkasında Hristodulidise desteğe karşı çıkmadığı yakın çevrelerinden halka duyurulmaktadır.

Bu koşullar karşısında Averof’un 2. Tura, en çok oy alan ikinci aday olarak kalmaya çalıştığı, bunu başarması durumunda AKEL ile güçlü bir ittifakla seçimi hedeflediği sızan bilgiler arasındadır.

Seçimlerin 3. Adayı Andreas Mavroyannis çok tanınan güçlü bir adaydır.

Mavroyannis geçmişte Büyükelçilik,Kıbrıs Müzakerelerinde, Kıbrıs Rum tarafını temsil eden eski müzakereci, eski Birleşmiş Milletler Daimi Kıbrıs Temsilcisi, eski Avrupa Birliği Daimi Kıbrıs Temsilcisi, eski Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı görevlerinde bulunmuş deneyimli bir diplomattır.

Mavroyannis’i destekleyen güçler, AKEL veDeğişim Hareketidir.

AKEL ve Mavroyannis’i destekleyen güçler, Mavroyannis’in AKEL’in tüm oylareınıu toparlaması halinde, 2. Tur için şansının olacağını düşünmektedirler.

Seçime katılanlar arasında , Achilleas Demetriades de çözüm isteyenlerin arasında destek bulmaktadır.Demetriadis çok tanınmış bir avukattır. Loizi davasında avukatlık yaparak, Türkiye’nin tazminat ödemesini sağlayan kişidir.

Demetreadis, Kıbrıs İçin MARAŞ partisi tarafından ve AKEL içerisinde çözüm isteyen bir bölümden destek almaktadır.

Christos ChristouELAM parti başkanı olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmaktadır

ELAM’ın eski Celestina de Petro da seçimlere bağımsız aday olarak katılmaktadır.

Bu isimlerin yanı sıra birçok isim daha yarışa katılmnaktadır

5 Şubat’ta yapılacak seçimlerde esas mücadele 2. Sırayı kimin alacağıdır.Son saatlerde olağanüstü bir şok gelişme olmazsa, Hristodulidis’in 1. Sırada çıkacağı kesine yakındır.

Başkanlık seçimlerinde 12 Şubat’taki mevzilenmeler bugünden Rum halkı arasında tartışılmaktadır. Ancak, AKEL ve DİSİ arasındaki tarihsel çekişmeler dolayısıyla, Hristodulidis’in bu bölünmeden faydalanarak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yeni BAŞKANI olacağına inanılmaktadır.