Girne’de feci kaza: 46 yaşındaki Güleş hayatını kaybetti

Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi’nde meydana gelen kazada 46 yaşındaki yaya Birsen Güleş hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre dün, saat 23:15 sıralarında, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde çift seritli yol icerisinde doğu istikametine doğru 169 mlgr alkollü içki tesiri altında seyreden Erdal ALTUNEL (E-39) yönetimindeki JL 777 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği neticesinde o esnada yolu Kuzey-Güney istikametinde karşıdan karşıya geçmekte olan yaya Birsen GÜLEŞ’e (K-46) çarpmıştır.

Çarpma sonucu savrulan yaya yolun karşı şeridine düştüğü esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru dikkatsizce seyreden Mohd Sabet SAID (E-31) yönetimindeki KE 676 plakalı aracın önüne çarpmıştır.

Kaza sonucu ağır yaralanan Birsen GÜLEŞ, kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Her iki araç sürücüsü tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.