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Yerli maydonoz ve ithal elmada limit üstü kalıntı

18 Eylül 2020
Gıda analiz raporu

Tarım Dairesi haftalık gıda analiz raporuna göre ithal ve yerli ürünlerde birer numunede limit üstü kalıntı bulundu

​Tarım Dairesi 11-17 Eylül 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 48 numuneden 47 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.

Setar Ltd. ait elmada (Granny) Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Yerli Ürünlerden 13 numunede 12 numune temiz olup, Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.

Mağusa sakinlerinden Hüseyin Turaç’a ait maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.

 

 

18 Eylül 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

 

1              M.Hacı Ali İşl.     İthal       Mısır Yemlik        Temiz

2              Nej Grain Ltd.    İthal       Soya Fasulyesi Küsbesi  Temiz

3              Köşe Tic. Ltd       İthal       Elma Gala            Temiz

4              Köşe Tic. Ltd       İthal       Havuç    Temiz

5              Köşe Tic. Ltd       İthal       Şeftali   Temiz

6              Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Taze Fasulye      Temiz

7              Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Sultani Üzüm     Temiz

8              Onbaşı İşl. Ltd.   İthal       Elma Gala            Temiz

9              Hürsen Tarım     İthal       Domates              Temiz

10           SVS Tic. Ltd.        İthal       Nektarin              Temiz

11           SVS Tic. Ltd.        İthal       Şeftali   Temiz

12           SVS Tic. Ltd.        İthal       Havuç    Temiz

13           SVS Tic. Ltd.        İthal       Sultani Üzüm     Temiz

14           SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Gala            Temiz

15           SVS Tic. Ltd.        İthal       Çeri Domates     Temiz

16           Halil Kasap Paz. İthal       Elma Golden      Temiz

17           Halil Kasap Paz. İthal       Nektarin              Temiz

18           Halil Kasap Paz. İthal       Havuç    Temiz

19           Setar Tic.              İthal       Nektarin              Temiz

20           Setar Tic.              İthal       Elma      Temiz

21           SVS Tic. Ltd.        İthal       Şeftali   Temiz

22           SVS Tic. Ltd.        İthal       Nektarin              Temiz

23           SVS Tic. Ltd.        İthal       Siyah Üzüm        Temiz

24           SVS Tic. Ltd.        İthal       Havuç    Temiz

25           SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Stk               Temiz

26           SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Gala            Temiz

27           Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Havuç    Temiz

28           Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Şeftali   Temiz

29           Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Nektarin              Temiz

30           Onbaşı İşl.Ltd.    İthal       Sultani Üzüm     Temiz

31           Onbaşı İşl.Ltd.    İthal       Çeri Domates     Temiz

32           Onbaşı İşl.Ltd.    İthal       Havuç    Temiz

33           Onbaşı İşl.Ltd.    İthal       Çilek      Temiz

34           Onbaşı İşl.Ltd.    İthal       Elma Gala            Temiz

35           Onbaşı İşl.Ltd.    İthal       Şeftali   Temiz

36           Onbaşı İşl.Ltd.    İthal       Nektarin              Temiz

37           Setar Tic.              İthal       Elma Golden      Temiz

38           Setar Tic.              İthal       Elma Granny      Limit Üstü

39           Halil Kasap Paz. İthal       Havuç    Temiz

40           Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Armut S.Maria   Temiz

41           Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Şeftali   Temiz

42           SVS Tic. Ltd.        İthal       Sultani Üzüm     Temiz

43           SVS Tic. Ltd.        İthal       Armut S.Maria   Temiz

44           SVS Tic. Ltd.        İthal       Erik Freze            Temiz

45           Halil Kasap Paz. İthal       Armut S.Maria   Temiz

46           Halil Kasap Paz. İthal       Şeftali   Temiz

47           Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Taze Fasulye      Temiz

48           Hürsen Tarım Ürünleri   İthal       Domates              Temiz

49           Zafer Yıldırım      Mağusa                Hıyar      Temiz

50           Murat Dağtekin Mağusa                Hıyar      Temiz

51           Derya Gökalp Çemender              Mağusa                Hıyar      Temiz

52           Hüseyin Turaç    Mağusa                Maydanoz           Limit Üstü

53           Erdal Darbaz       Güneşköy           Marul    Temiz

54           Feromiz Pişkin   Aydınköy             Hıyar      Temiz

55           Hasan Beşerler  Düzce Ovası        Ispanak Temiz

56           Hasan Beşerler  Düzce    Marul    Temiz

57           Hacı Çelik             Tatlısu   Hıyar      Temiz

58           Mustafa Özfadıl                Türkmenköy      Marul    Temiz

59           Davut Kanbur    İncirli     Bağrülce               Temiz

60           Ahmet Uzun      Ozanköy              Tatlı Sivri Biber   Temiz

61           Serpil Bayur        Ozanköy              Maydanoz           Temiz


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18 Eylül 2020

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