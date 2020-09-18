Euro 9 TL sınırında

Euro/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,9827 seviyesine çıkarak tarihi rekorunu tazeledi.
Dün en düşük 8,8040, en yüksek 8,9584 seviyelerini gören Euro/TL, perşembe gününü 8,9542’den tamamladı.
Euro/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 12.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,31 üzerinde 8,9824’ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda dolar/TL yüzde 0,34 artışla 7,5685’ten satılıyor.
Döviz Kurları
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|USD – Amerikan Doları
|7,5579
|7,5615
|7,5719
|7,5327
|%0,20
|14:49
|EUR – Euro
|8,9492
|8,9544
|8,9815
|8,9268
|%0,01
|14:49
|GBP – İngiliz Sterlini
|9,8050
|9,8136
|9,8405
|9,7644
|%0,11
|14:49
|CHF – İsviçre Frangı
|8,3071
|8,3241
|8,3383
|8,3090
|%0,20
|14:49
|CAD – Kanada Doları
|5,7361
|5,7402
|5,7393
|5,7563
|%0,11
|14:50