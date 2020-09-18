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Euro 9 TL sınırında

18 Eylül 2020
Euro

Euro/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,9827 seviyesine çıkarak tarihi rekorunu tazeledi.

Dün en düşük 8,8040, en yüksek 8,9584 seviyelerini gören Euro/TL, perşembe gününü 8,9542’den tamamladı.

Euro/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 12.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,31 üzerinde 8,9824’ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda dolar/TL yüzde 0,34 artışla 7,5685’ten satılıyor.

 

Döviz Kurları

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları7,55797,56157,57197,5327%0,2014:49
EUR – Euro8,94928,95448,98158,9268%0,0114:49
GBP – İngiliz Sterlini9,80509,81369,84059,7644%0,1114:49
CHF – İsviçre Frangı8,30718,32418,33838,3090%0,2014:49
CAD – Kanada Doları5,73615,74025,73935,7563%0,1114:50


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18 Eylül 2020

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