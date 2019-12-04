Yer yarıldı, içine girdiler

Gönyeli’de önceki akşam evinin önünden kaçırılıp işkence edildikten sonra cüzdanındaki para gasp edilen Argüden Kuyumculuk’un direktörü 74 yaşındaki Süheyla Argüden, dün tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu, olayın failleri ise halen aranıyor

DÖVÜLDÜ, BAŞINA TABANCA DAYANDI: Soyguncular, Süheyla Argüden’in elini ayağını bağladı, bir araziye götürüp, önce dövdü, sonra başına tabanca dayadı ve çantasındaki son kuruşuna kadar çaldı. Soyguncular, Argüden’i öylece ovada bırakıp kayıplara karıştı

KOCASININ FAİİLERİ HALA BULUNAMADI: Argüden ailesi 7 yıl önce de vahşeti yaşamıştı. Süheyla Argüden’in eşi Ali Argüden, 2012 yılında, Lefkoşa Kermiya bölgesinde cinayete kurban gitmişti. Boğazı iple sıkılarak öldürülen Ali Argüden’in katilleri de hala bulunamadı

Gönyeli’de önceki akşam akıllara durgunluk veren bir soygun olayı yaşandı. Lefkoşa’nın tanınmış isimlerinden Argüden Kuyumculuk’un direktörü 74 yaşındaki Süheyla Argüden, saat 20.00 sıralarında evinin önünden iki kişi tarafından yaka paça arabaya bindirildi, eli ayağı bağlandı, ağzı bantlandı ve boş bir araziye götürüldü.

Kar maskeli ve iki erkek olduğu belirtilen zorbalar, yaşlı kadını, götürdükleri boş arazide önce feci şekilde dövdü ardından da kadının tasarrufunda bulunan ruhsatlı tabancayı alıp başına dayadı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, soyguncular, yaşlı kadını kuyumcu dükkanının anahtarını vermemesi halinde öldürmekle tehdit etti.

Vahşeti yaşattıkları yaşlı kadının cüzdanındaki 1000 TL ve 100 Euro parayı alan caniler, kayıplara karıştı.

Geceyi hastanede geçirdi

Soyguncular, Süheyla Argüden’i kaçırıp işkence ettikleri ve polis tarafından henüz tespit edilemeyen söz konusu arazide bırakıp kaçtı, yaşlı kadın kendi imkanları ile en yakınındaki polis karakoluna sığındı. Yaşlı kadın ifadesi alındıktan sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Talihsiz kadın, dün taburcu edildi. Olayın failleri ise henüz yakalanmadı.

Kocası cinayete kurban gitmişti

Süheyla Argüden’in eşi Ali Argüden 2012 yılında cinayete kurban gitmişti. Boğazı bağ ile sıkılarak öldürülen Ali Argüden’in katilleri bulunamamıştı.