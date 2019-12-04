Kıbrıs

15 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulundu

4 Aralık 2019

Ahmet Süner, Girne’de bir börekçide önce sözle taciz ettiği 15 yaşındaki çocuğu tuvalette sıkıştırarak elle cinsel tacizde bulunma suçlamasıyla 3 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Girne’de meydana gelen çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanan Ahmet Süner dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne adli şubede görevli polis memuru Mustafa Özmüezzin zanlının Girne’de meydana gelen çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının önceki gün saat 15.30 sıralarında Girne’de bir börekçide 15 yaşındaki kıza, montunu çıkar, burası sıcak, öp beni, akşam eve gidip içki içelim diyerek sözlü şekilde taciz ettikten sonra, işyerinin tuvaletine giden kızın yanına gidip zorla kalçasına ve vajinasına dokunarak cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Polis, söz konusu kızın olanları rehber öğretmenine anlattığını, böylece olayın kendilerine bildirildiğini ifade ederek, zanlının gözaltına alındığını söyledi. Polis, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına karar verirken söz alan zanlı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.



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