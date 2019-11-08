Yer çekimini ölçmenin yeni yolu: Serbest dolaşan atomları kullanmak

Kaliforniya Üniversitesi’nden birtakım araştırmacı, yer çekimini ölçümlemek için geleneksel yöntemlerin dışına çıkıyor. Araştırmacıların geliştirdiği yeni teknikte yer çekimini ölçmek için havada serbest gezen atomlar kullanılıyor.

Kaliforniya Üniversitesi’ndeki bir araştırma ekibi, bir lazerle havada askıya alınmış atomlardaki farklılıkları inceleyerek yer çekimini ölçmenin yeni bir yolunu buldu. Ekip, Science dergisinde yayınlanan makalelerinde yeni geliştirdikleri tekniklerinden bahsetti ve neden geleneksel yöntemlerden daha faydalı olacağına inandıklarını net bir şekilde açıkladı.

Şu anda yer çekimi deneyleri yapmanın standart yolu, nesneleri korumalı tüplerden aşağıya düşürmek ve bunları aletlerle ölçmek. Bu yöntem, araştırmacılara yer çekimi etkileşimlerinin kısıtlı bir ifadesini vermenin yanı sıra bu tür yöntemler, genellikle yanlış bir şekilde başıboş manyetik alanlarda gerçekleştiriliyor. Bu yeni yöntemde ise araştırmacılar, cisimleri düşürmeye gerek kalmadan yer çekimini ölçmenin bir yolunu buldular.

Yer çekimi ölçümünde kullanılan yeni teknik nasıl işliyor?

Yeni yaklaşım, bir sezyum atomu bulutunun küçük bir oda içindeki havaya salınmasını ve ardından birçoğunun bir süperpozisyon durumuna bölünmesi için yanıp sönen ışıkların kullanılmasını içeriyor. Salınımdan sonra atomlardan biri eşinden biraz daha yükseğe çıkmış oluyor. Tüm atomları sabit pozisyonda tutmak için ise lazerler kullanıldı.

Ekip, daha sonra her atomun yer çekimi tarafından etkilenen dalga partikül dualitesini ölçtü. Araştırmacılar, eşleşmiş atomlar arasındaki dualite farkını ölçerek yer çekimi için yeni bir ölçüm tekniği bulabildiler.

Özellikle teknik, ölçülen atomlar hareket etmeyeceğinden ölçümlerin daha uzun zaman aralıklarında yapılmasına izin veriyor. Yeni geliştirilen teknik, iki nesne arasındaki çekim gücünü ölçmek için de kullanılabiliyor. Yer çekimini ölçmek için kullanılan aparat küçük olduğundan rastgele manyetik alanlardan gelen girişime karşı koruma sağlamak çok daha kolay.

Teknik ayrıca dünyanın farklı yerlerdeki yer çekimi değerlerini ölçmek için kullanılabilecek portatif yer çekimi ölçüm cihazlarının yapımına da izin verecek. Yer çekimi ölçmenin yeni yolu, karanlık maddenin yapısını anlamaya çalışan bilim insanları için ve denklik ilkesi gibi diğer fizik fikirlerini test etmek için de faydalı olabilir.