Özersay Ekonomik İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılmak üzere Antalya’ya gitti

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT-ECO) Bakanlar toplantısına katılmak üzere Antalya’ya gitti.

Özersay, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Gözlemci üye olduğumuz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyelerinin genelde Dışişleri Bakanları düzeyinde katıldıkları bu toplantıda çeşitli konularda ülkemizin dış politikasına ilişkin olarak görüşlerimizi ortaya koyacağız. İmkan olan her platformda Kıbrıs Türkünün sesini duyurmak için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) Antalya’daki 24. Bakanlar Konseyi toplantısında, Türkiye EİT Dönem Başkanlığını Tacikistan’dan devralacak.

EİT, bölgesi içindeki ticari engelleri kaldırmak ve bölge içi ticareti geliştirmek ve üye ülkelerin küresel pazarlarla bütünleşmesini teşvik etmek, üye ülkeler arasındaki kültürel ve tarihi bağları güçlendirmeyi amaçlıyor.

Türkiye, İran ve Pakistan’ın kurucu üye olduğu EİT’nın diğer üyeleri ise Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan.