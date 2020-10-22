Yenierenköy’de araç takla attı: Hatice Acarca yoğun bakımda

Adaçay – Yeniereköy Anayolu üzerinde saat 18.00 sıralarında Kerim Çoban sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla attı. Olay sonucu yaralanan araç sürücüsü Kerim Çoban ile araçta yolcu olarak bulunan Yeter Çoban ve Hatice Acarca Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hatice Acarca kalça ve kaburga kemiklerinde kırık teshisi ile LDH’ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesine alındı. Soruşturma devam etmektedir.

Polis Basın Subaylığı’nın paylaşımı:

Bugün saat 18.00 sıralarında, Adaçay – Yeniereköy Anayolu üzerinde, Kerim Çoban (E-47), yönetimindeki HL 379 plakalı araç ile Erenköy istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Kerim Çoban ile araçta yolcu olarak bulunan Yeter Çoban (K-43) ve Hatice Acarca (K-55) Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmışlardır. Hatice Acarca kalça ve kaburga kemiklerinde kırık teshisi ile LDH’ne sevk edildi. Soruşturma devam etmektedir.