İş yerine çarptı: 3 yaralı

Organize Sanayi Bölgesinde saat 18.20 sıralarında Ahmad Khalid yönetimindeki KU 386 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağında bulunan ANK isimli iş yerinin duvarına çarptı. Çarpışma sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi LDH de yapılan tedavilerinin ardından kendi rızaları ile hastaneden ayrıldı. Soruşturma devam etmektedir.

Polis Basın Subaylığı’nın paylaşımı:

Bugün saat 18:20 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesinde, Sanayi Caddesi üzerinde Ahmad Khalid (E-24), yönetimindeki KU 386 plakalı araç ile cadde üzerinde seyir halinde bulunduğu sırada gidiş istikametine göre sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağında bulunan ANK isimli iş yerinin duvarına çarpıp sol yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonunu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi LDH de yapılan tedavilerinin ardından kendi rızaları ile hastaneden ayrılmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.