Yenicami’de Ali Vehid yeniden başkan

Süper Lig ekiplerinden Yenicami’de Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. Kulüp lokalinde gerçekleşen genel kurulda başkanlığa tek aday olan Ali Vehid üyelerden yeniden onay alarak başkan seçildi.
Genel kurulda divan başkanlığını Ödül Muhtaroğlu, sekreterlik görevlerini Ömer Gedik ve Ahmet İmamzade yaptı. Saygı duruşunun ardından Başkan Ali Vehid, bir sezonun değerlendirmesi şeklinde üyelere yönelik bir konuşma yaptı. Daha sonra kulübün Asbaşkanı Ahmet Şeytan faaliyet ve mali raporlarla ilgili üyeleri bilgilendirdi. Her iki rapor da oybirliği ile üyeler tarafından onaylandı. Başkanlık için tek aday olan Ali Vehid üyelerin onayını alarak yeniden iki yıllığına başkanlık görevine getirildi. Genel kurul dilek ve temenniler kısmı ile sona erdi.
Genel kurula katılan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, geride kalan sezonla ilgili Yenicami ve yönetim kurulunu tebrik eden bir konuşma yaptı. Harmancı konuşmasında Lefkoşa’yı kupasız bırakmadığı için Yenicami’ye teşekkür etti.
Ali Vehid başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:
1- Salahi Çağman
2- Bülent Avcan
3- Ercan İbrahimoğlu
4- Ahmet Şeytan
5- Lal Kaner
6- Evrim Hınçal
7-Ali Gavani
8- Serhan Gönelli
9- Levent Özerdağ
10- Abdullah Sultanoğlu
11- Bolkan Bardak
12- Çağkan Kabataş
13- Raşit Özgür
14- Selçuk Zekai
15- Erkan Arıklı
16- Tunç Aybars
17- Mehmet Biray
18- Saygun Kerem
19- Şenol Karayel
20- Ömer Mertbulut
21- Cemal Paşa
22-Murat Karakuş