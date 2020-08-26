Yenicami’de Ali Vehid yeniden başkan

Süper Lig ekiplerinden Yenicami’de Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. Kulüp lokalinde gerçekleşen genel kurulda başkanlığa tek aday olan Ali Vehid üyelerden yeniden onay alarak başkan seçildi.

Genel kurulda divan başkanlığını Ödül Muhtaroğlu, sekreterlik görevlerini Ömer Gedik ve Ahmet İmamzade yaptı. Saygı duruşunun ardından Başkan Ali Vehid, bir sezonun değerlendirmesi şeklinde üyelere yönelik bir konuşma yaptı. Daha sonra kulübün Asbaşkanı Ahmet Şeytan faaliyet ve mali raporlarla ilgili üyeleri bilgilendirdi. Her iki rapor da oybirliği ile üyeler tarafından onaylandı. Başkanlık için tek aday olan Ali Vehid üyelerin onayını alarak yeniden iki yıllığına başkanlık görevine getirildi. Genel kurul dilek ve temenniler kısmı ile sona erdi.

Genel kurula katılan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, geride kalan sezonla ilgili Yenicami ve yönetim kurulunu tebrik eden bir konuşma yaptı. Harmancı konuşmasında Lefkoşa’yı kupasız bırakmadığı için Yenicami’ye teşekkür etti.

Ali Vehid başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:

1- Salahi Çağman

2- Bülent Avcan

3- Ercan İbrahimoğlu

4- Ahmet Şeytan

5- Lal Kaner

6- Evrim Hınçal

7-Ali Gavani

8- Serhan Gönelli

9- Levent Özerdağ

10- Abdullah Sultanoğlu

11- Bolkan Bardak

12- Çağkan Kabataş

13- Raşit Özgür

14- Selçuk Zekai

15- Erkan Arıklı

16- Tunç Aybars

17- Mehmet Biray

18- Saygun Kerem

19- Şenol Karayel

20- Ömer Mertbulut

21- Cemal Paşa

22-Murat Karakuş