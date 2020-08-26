Büyükoğlu: Aileler okulların güvenli bir şekilde açılacağı konusunda endişeli

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Genel Başkanı Eren Büyükoğlu, ülkede son zamanlarda artan vaka artışları, pandemi hastanesinin olmaması ve ebeveynlerin okulların güvenli bir şekilde açılacağı konusunda endişelerini dile getirerek, tüm bunların ruh sağlığını etkilediğini dile getirdi.

Sendika yönetimi olarak bir baba, bir anne, bir vatandaş olarak hükümetten beklentilerinin güvenli, bilimsel ve sağlıklı kararlar alması olduğunu, ancak hükümetin vatandaşın beklentilerinden çok seçime odaklandığını kaydederek UBP-HP koalisyonunu eleştirdi.

Hak-Sen Genel Başkanı Eren Büyükoğlu şunları kaydetti;

“Çin’de başlayıp dünyaya hızla yayılan, Dünya Sağlık Örgütü’nün Pandemi ilan ettiği koronavirüs, tüm insanlığı olduğu gibi bizleri de tehdit etmekte, beraberinde insan psikolojisini olumsuz etkilemekte, kaygıların artmasına neden olmaktadır.

Özellikle pandemi hastanesinin olmaması ve son zamanlarda ülkemizde de artan vaka artışları halkı endişelendirmekte, okulların açılıyor olması da endişeyi tetiklemektedir.

Ebeveynler yeni normalle birlikte eğitimin aksamasını istememekte ancak eğitimin nasıl olacağı noktasında da yapılan açıklamalardan tatmin olamamaktadır.

Şöyle ki, ebeveynlerin okulların güvenli bir şekilde açılacağı konusunda endişeleri devam etmekte, çoğunluğu çalışıyor olan ebeveynler ise dönüşümlü eğitim sistemine geçilecek olmasıyla çocukların okul dışında geçirecekleri zaman konusunda veyahut online eğitimde başarıyı yakalamada yetersiz kalacaklarını düşünmektedir. Kaldı ki, evinde bilgisayar ve internet bulunmayan çocukların online eğitimi nasıl alacağı, bunun eğitimde fırsat eşitliğine ters düştüğünü savunmaktadır. Ayrıca çoğunluğu çalışan ebeveynlerin çocukları dönüşümlü eğitim sistemine geçilmesiyle, okul dışında nerede kalacakları da ebeveynleri zorlayan bir durumdur.

Bu tüm bu kaygıların giderilmesi pek tabii ki ülkeyi yönetenlerin alacağı ve atacağı sağlıklı, bilimsel ve istikrarlı kararlardır.

Ülkenin bir sivil toplum kuruluşu olan Hak-Sen, gerek üyelerinin, gerekse tüm halkımızın endişelerini önemsiyor, belirsizlik ve kaos ortamında insanımızın ruh sağlığında sıkıntılar yaşanmasını asla kabul etmezken, her gün vaka artışlarını normal bir durummuş gibi dile getiren hükümet yetkililerini ise kınıyoruz. Bir kez daha yineliyoruz ki, bizim derdimiz seçim değil geçim, bizim derdimiz çocuklarımızın geleceği, bizim derdimiz sağlık, bizim derdimiz güven.”