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Yenicami Düzkaya’yı farklı geçti

19 Haziran 2020
Yenicami Düzkaya


Süper Lig’in 23. Hafta maçında Yenicami ile düşme hattındaki Düzkaya Lefkoşa Atatürk Stadı’nda karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısını John Ebuka ile bulduğu golle 1-0 önde kapayan Yenicami, ikinci yarıda Mehmet Göktaş, Hasan Ulukök, John Ebuka (2) ile bulduğu gollerle karşılaşmayı 5-1 kazandı. Düzkaya’nın golünü ise 55. dakikada Drissa Keita attı.

Yenicami’de John Ebuka Okoye biri ilk yarıda olmak üzere 3 gol atarak hat-trick yaptı.

23. haftaya 6. sırada giren Yenicami, Düzkaya karşısında aldığı galibiyetle puanını 40’a çıkararak ligde maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi.

  İlk 11
94.ERCAN SAMANCIOĞLU (GK)
9.TANSEL EKİNGEN (C)
7.HASCAN KIRMAZ
8.MEHMET GÖKTAŞ
11.HÜSEYİN SADIKLAR
12.HASAN ULUKÖK
18.JOHN EBUKA OKOYE
30.FAROUK DADZIE
70.MAHMUT İNECİ
77.AMINU MOHAMMED IBRAHIM
99.FIRAT ERSALAN
  İlk 11
1.ALİ KARAL (GK)
3.OKAN KİBAR (C)
5.TALAT DAĞER
6.HASAN YANAROĞLU
7.AHMET CAN TEMEL
12.BEKİR YILDIZ
14.DRISSA KEITA
32.KAHO YANNICK STEPHANE
61.AHMET KARAL
88.AUGUSTIN GILLES BINYA
90.YUNUS KALAYCI
  Yedekler
4.YASİN AÇIKEL
13.İDRİS YEKLİ
15.BARIŞ KAYA
16.SERGE ABAKA
19.HASAN CELİL EVREN
20.MAHMUT AMASYALI
26.MUHAMMET MUSTAFA ÇİL
88.KORAY HASAN ÖZTEKNİK
  Yedekler
2.BATUHAN BAL
10.MUSTAFA İNANÇ
11.MUSTAFA AKIŞ
16.ELİ AMİR ÖZKAN
22.UĞUR BALKAN
27.ÖNDER ZEYİN
40.ALİ DUVARCI
53.MEHMET GÖRELİ
96.ERHAN ŞAHİN KENDİRCİ
  Goller
JOHN EBUKA OKOYE, 23.dk (F)
MEHMET GÖKTAŞ, 49.dk (H)
HASAN ULUKÖK, 53.dk (F)
JOHN EBUKA OKOYE, 62.dk (F)
JOHN EBUKA OKOYE, 80.dk (F)
  Goller
DRISSA KEITA, 55.dk (F)


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