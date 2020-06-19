Yenicami Düzkaya’yı farklı geçti

Süper Lig’in 23. Hafta maçında Yenicami ile düşme hattındaki Düzkaya Lefkoşa Atatürk Stadı’nda karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısını John Ebuka ile bulduğu golle 1-0 önde kapayan Yenicami, ikinci yarıda Mehmet Göktaş, Hasan Ulukök, John Ebuka (2) ile bulduğu gollerle karşılaşmayı 5-1 kazandı. Düzkaya’nın golünü ise 55. dakikada Drissa Keita attı.

Yenicami’de John Ebuka Okoye biri ilk yarıda olmak üzere 3 gol atarak hat-trick yaptı.

23. haftaya 6. sırada giren Yenicami, Düzkaya karşısında aldığı galibiyetle puanını 40’a çıkararak ligde maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi.