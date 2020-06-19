İngiltere’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 42 bin 461’e çıktı

İngiltere’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 42 bin 461’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 173 kişi daha hayatını kaybetti.

Vaka sayısı ise 1346 artarak 301 bin 815’e ulaştı. Son 24 saatte 169 bin 600 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 7 milyon 433 bin 114 oldu.

Birleşik Krallık, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı bakımından Avrupa’da birinci, dünyada da ABD ve Brezilya’dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

Hükümet geri adım attı

İlk etapta “toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması” stratejisini izleyen hükümet, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

Birleşik Krallık hükümetinin bilim danışmanı Patrick Vallance, ülkenin salgını 20 bin ölüyle atlatması halinde “başarılı sayılması” gerektiğini açıklamıştı.

Normalleşme adımları

Ülkede 23 Mart’ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs’ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına ve profesyonel spor müsabakalarının başlamasına, 15 Haziran’da da tüm perakende mağazalarının açılmasına karar verilmişti.

Independent Türkçe, AA