Yeniboğaziçi Belediye Meclisi “Kapatılmayı” oy birliği ile reddetti

Yeniboğaziçi Belediye Meclisi’nin belediyeler reformu altında belediye sayılarının azaltılması çalışmalarını değerlendirdiği ve Yeniboğaziçi Belediyesi’nin “kapatılmasını” oy birliğiyle ret kararı aldığı bildirildi.

Yeniboğaziçi Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’ın 7 Mart Pazartesi günü saat 16.00’da belediye binası önünde halkı bilgilendirme toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.

Açıklamada, belediye meclisinin, uzun bir süredir devam eden ve “Belediye Reformu” adı altında belediye sayılarının azaltılması amacıyla belediyelerin kapatılması veya birleştirilmesi çalışmalarını değerlendirdiği ifade edildi.

Belediyenin personel hakları ve idari anlamda herhangi bir sorunu olmadığı, sürdürülebilir güçlü bir yapıya sahip olduğu kaydedilen açıklamada, 8 köye ve 6 bin 600 kişi üzerinden devlet katkısı alarak yaklaşık 20 bin kişiye hizmet verdiği belirtildi.

Açıklamada, Belediye Meclisi’nin Belediyeler Yasası’nın verdiği yetkiye dayanarak, belediyenin kapatılmaması yönünde oy birliği ile karar aldığı ifade edildi.