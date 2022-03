Zelenskiy: Çok yakında vatandaşlarımıza ülkenize dönün diyeceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Telegram hesabından yeni bir video yayınladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştüğünü aktaran Zelenskiy, “Her gün biz vatanımız için ne yapabilirz konuşuyoruz ve bunun için onlara çok minnetarım” dedi

Zelenskiy, insani krizi çözme noktasında kararlı olduklarını söyledi, çok yakında tehlikenin ortadan kalkacağını, vatandaşlarına “dönün” diyeceğini anlattı.

Zelenskiy, 7/24 vatanı savunduklarını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

“Ukrayna’nın özgür halkı bugün milli savaşımızın 10’uncu günü. 7/24 vatanımızı savunuyoruz. Ve her gün sonsuz gibi görünüyor, her gece sonsuz gibi görünüyor. Bugün cumartesi ama bizim için bu çok bir şey ifade etmiyor. Savaşta cumartesi, pazartesi ya da perşembe gibi aynıdır. Bütün bugünler bizim için eşittir. Çünkü her gün aynı şekilde vatanımızı savunmaya çalışıyoruz. Bu konuda vatanımız hafta sonu bilmiyor. İzin bilmiyor, takvime çok bakmıyoruz. Sadece zafere doğru ilerliyoruz”