Dünya

Yeni Zelanda’da saldırıya uğrayan camilerden birine, saldırının yıldönümü öncesinde tehdit mesajı

3 Mart 2020

Yeni Zelanda’da geçtiğimiz yıl aşırı sağ ırkçı terör saldırısına uğrayan camilerden birine yeniden tehdit mesajları geldi.

Euronews’in haberine göre, Yeni Zelanda polisi Christchurch şehrinde bulunan ve silahlı saldırıda 51 kişinin hayatını kaybettiği El-Nur Camii’ne gelen yeni tehdit mesajları ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Saldırının birinci yıl dönümü olan 15 Mart tarihi yaklaşırken gelen tehdidin üst seviyede şifreleme korumasına sahip olan mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden yapıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili aktarılan bilgilerde, mesajda caminin önünde bir arabanın içinde yüz maskesiyle oturan bir kişinin bulunduğu, üzerine silah emojisi yapıştırılmış fotoğrafın altında da tehdit mesajları yazılı olduğu kaydedildi.

Yeni Zelanda polisi: Bu kişiyi bulmaya çok yakınız
Emniyet yetkilisi John Price Yeni Zelanda radyosuna verdiği demeçte olayı son derece ciddiye aldıklarını, gerekli takibin gerçekleştirildiğini ve yakın süre içerisinde bu kişiye ulaşılacağını açıklayarak “Bu kişiyi bulmaya çok yakınız” ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda 15 Mart’ta bu terör saldırısının kurbanlarını anmak için Christchurh başta olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde törenlere hazırlanıyor.

Başbakan Ardern: Buna inanmakta zorlanıyorum

Başbakan Jacinda Ardern tehdit mesajının ortaya çıkmasının ardından açıklama yaptı:

“Tüm yaşananlardan sonra hala toplumumuzdaki Müslümanların böylesi nefret suçlarına maruz kaldıklarına inanmakta zorlanıyorum.”




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