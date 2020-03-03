Akar: İdlib’de açılan ateş sonucu 1 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’nin İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu açıkladı. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 askerin de yaralandığını açıkladı.

TBMM’de düzenlenen kapalı oturumun ardından açıklama yapan Akar, “1 şehidimiz olduğunu öğrendik. Birazdan açıklama yapacağız” dedi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada 9 askerin de yaralandığı belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı:

“Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 82 Rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir.

“Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız!

“Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan Rejim hedeflerinden 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri aracın imha edildiği, 299 Rejim askerinin de etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir.”

Ayrıntılar geliyor…