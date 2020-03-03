İtalya’daki can kaybı İran’ı geçti

İTALYA’DA 52 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtalya’da ilk olarak 21 Şubat Cuma günü ortaya çıkan Covid-19, hızla yayılmaya ve can almaya devam ederken, bugün en çok ölümün görüldüğü gün olarak kayıtlara geçti. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, Roma’da günlük düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Borrelli, hastalığın bulaştığı kişi sayısının 1835’e çıktığını, yaşamını yitirenlere, 15’i Lombardiya, 3’ü de Emilia-Romagna bölgesinden olmak üzere bugün 18 kişinin daha eklendiğini açıkladı. Buna göre, dün 34 olarak duyurulan ölü sayısı 52’ye çıktı. Borrelli, hastalık bulaşan ve iyileşenlerin sayısının ise 149’a ulaştığını kaydetti.