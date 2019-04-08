Yeni Zelanda cami saldırıları – Ardern: Soruşturma saldırganın nasıl radikalleştiğine odaklanacak

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, geçen ay Christchurch kentinde 50 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırılarıyla ilgili soruşturmanın, saldırganın nasıl radikalleştiğine ve sosyal medyayı nasıl kullandığına odaklanacağını açıkladı. Soruşturmada, “İstihbarat servisleri saldırıyı önleyebilir miydi?” sorusuna da yanıt aranacak.

Başbakan Jacinda Ardern soruşturmanın 8 ay süreceğini ve 13 Mayıs’ta tanıkların dinlenmeye başlanacağını söyledi.

Ardern, “Soruşturma, bu tür bir saldırının tekrarlanmaması için kritik önemde” dedi.

Soruşturma, ülkede en üst düzey bağımsız soruşturmaları yürüten Kraliyet Komisyonu tarafından yürütülecek.

Yüksek Mahkeme Yargıcı William Young, soruşturmayı yürütecek kişi olarak seçildi.