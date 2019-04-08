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Güney Koreli Blackpink müzik grubunun videosu izlenme rekoru kırdı

8 Nisan 2019

Güney Koreli pop müzik grubu Blackpink’in “Kill This Love” parçası, video paylaşım sitesi Youtube’da 100 milyon izlenme sayısına en kısa sürede ulaşan video oldu.

BBC’nin haberine göre, Blackpink’in “Kill This Love” videosu, Koreli pop star Psy’ın “Gentleman” videosunun rekorunu kırarak 2 gün 14 saatte 100 milyon izlenme sayısına ulaştı.

YouTube’dan yapılan açıklamada, “Kill This Love”ın 56,7 milyonla 24 saat içinde en fazla izlenen video olduğu belirtildi. Böylece Blackpink, Ariana Grande’nin “Thank U, Next” videosunun 55,4 milyon izlenme sayısını geçmiş oldu.

Fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram’da 16,7 milyon takipçisi olan 2016’da kurulan Blackpink, Jisoo, Jennie, Rose ve Lisa’dan oluşuyor.

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