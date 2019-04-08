‘Japonya’da 40 yaş üstü her 10 erkeğin biri bakir’

Japonya’da Tokyo Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, ülkede 40 yaşın üzerindeki her 10 erkekten birinin bakir olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, bu kişilerin şimdiye kadar hiç cinsel ilişkiye girmemesini sosyoekonomik koşullara bağlıyor. Araştırmaya göre, düşük gelirlilerin bakir olma ihtimali, varlıklı hemcinslerine kıyasla 20 kat fazla.

Araştırmada, Japon Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Kurumu’nun 1992-2015 yılları arasında 11 binden fazla kişiyle yaptığı kamuoyu yoklamalarının verileri kullanıldı.

Daha önce hiç cinsel ilişkiye girmediğini söyleyen kadın ve erkeklerin oranı, 1992’den bu yana yaklaşık iki katına çıktı.

Bu yaş grubundaki Japonların bâkir olma olasılığı, bekaret oranının yüzde 1’le yüzde 5 arasında olduğu tahmin edilen İngiltere, Avustralya ve ABD vatandaşlarınınkinden 10 kat fazla.

2015’e kadar 35-39 yaşlarındaki heteroseksüel kadınların yüzde 8,9’u, erkeklerin de yüzde 9,5’i hiç cinsel ilişki deneyimleri olmadığını söyledi.

Tokyo Üniversitesi’nden Cyrus Ghaznavi’ye göre, kadrolu, tam zamanlı olarak çalışan ve nüfusu bir milyondan fazla olan kentlerde yaşayanların cinsel deneyime sahip olma ihtimalleri daha fazla.

Düşük gelirli kadınların, kendileriyle eşit düzeyde para kazanan erkeklere kıyasla cinsel deneyime sahip olma olasılığı da daha büyük.

‘Bunun kaygı verici bir şey olması gerekmiyor’

Peter Ueda adlı araştırmacı ise daha önceki araştırmaların sadece hiç evlenmemiş bireylerle yapıldığını ve yaş gruplarını temel almadığına dikkat çekerek “İster zorunluluktan ister tercihten kaynaklansın, cinsel hareketsizlik da deneyimsizlik küçük düşürücü bir şey olarak görülmemeli. Bunun herkes için kaygı verici bir şey olması gerekmiyor” dedi.

Ueda şöyle konuştu:

“İş gücü piyasası eğilimleri, yaşam tarzı ve değerlerdeki değişim, romantik ve cinsel ilişkilerdeki beklentilerin farklılaşması ve çöpçatan sitelerinin yaygınlaşması nedeniyle, cinsel deneyimsizlik ve bu alandaki dinamiklerin nasıl değiştiğini anlamak için yeni araştırmalara ihtiyacımız var.”