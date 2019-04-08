Kıbrıs

Levent Vardalın “Sırlar ve Otomobiller” sergisi Saçaklı Ev’de açıldı

8 Nisan 2019

 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Öğretim Görevlisi Levent Vardal’ın “Sırlar ve Otomobiller” isimli sergisi Saçaklı Ev’de açıldı.

Farklı marka ve modelleri içeren otomobilleri yarı mamul durumdaki seramik karolara “SıraltıTekniği” ve “Kazıma Tekniğini” kullanarak resmeden Vardal’ın sergisinin açılışını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı sergide bulunmaktan ve güzelliğe ortak olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Semavi Aşık’la geçmişte Belediye Meclisi’nde de birlikte çalıştığını hatırlatan Akıncı, sanata olan ilgisini de bildiğini anlattı.

AŞIK

Serginin ev sahipliğini yapan Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün Başkanı Semavi Aşık açılış öncesi yaptığı konuşmada 1992 yılından bu yana Kulübün klasik otomobil ve araçlar yanında sosyal sorumluluk gereği birçok farklı etkinliğe imza attığını kaydetti.

Vardal’la İstanbul’daki TÜYAP’taki Klasik Otomobil Festivali’nde kulübün de 3 araçla temsil edildiği organizasyonda açtığı ve bugünkü serginin ilk bölümü niteliğindeki sergide bir araya geldiklerini anlatan Aşık, Vardal’a Kulübü temsil eden bir de teşekkür plaketi sundu.

VARDAL

Levent Vardal’da İstanbul’daki organizasyonda güzel bir samimiyet kurulduğunu ve bugün devam ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya davete icabet etmesinden dolayı, Semavi Aşık ve serginin açılışında katkısı bulunanlara da katkılarından dolayı teşekkür etti.

Vardal, ziyaretçilerin keyifle gezilebileceği bir sergi olmasını diledi.

Toplam 26 eserden oluşan “Sırlar ve Otomobiller” sergisi 12 Nisan’a kadar Saçaklı Ev’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

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