Kıbrıs

Eski Kamu Hizmeti Komisyonu başkanlarından Mustafa Raif Birman vefat etti

8 Nisan 2019

Eski Kamu Hizmeti Komisyonu başkanlarından Mustafa Raif Birman dün tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Birman, yarın İsmail Sefa Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÖZGEÇMİŞİ

1924 senesinde Baf kasabasında dünyaya gelen Birman, American Academy ve The English School’da öğrenim gördü.

Üniversite eğitimi için Nottingham Üniversitesi’ne giden Birman, Amerika’da burslu olarak öğrenim gördü ve eğitim idareciliği diploması aldı.

1960 ve 1970 yılları arasında Maarif Müdür Muavini oldu. 1950’ler, 1960’lar ve 1970’lerin Kıbrıs’ını gören Birman, 7 yıl İngiliz okulunda öğretmenlik ve 3 yıl boyunca Türk Okulları Müfettişliği yaptı.

Birman,1973 senesinden 1981 senesine kadar Eğitim Bakanlığı’nda müsteşarlık görevi yaptı.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nda altı yıl üyelik yaptıktan sonra Komisyon Başkanlığı’na getirilen Birman, 1996 yılına dek aktif çalıştı.

İngilizce yanında Rumca ve Fransızca bilen Birman, Nezihe Birman ile evli ve iki çocuk sahibiydi.

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