Türkiye

Yeni varyant nedeniyle Türkiye’den 5 ülkeye seyahat kısıtlaması (Omicron varyantı)

27 Kasım 2021
Türkiye'den 5 ülkeye seyahat kısıtlaması





TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni Covid-19 varyantı nedeniyle beş ülkeye seyahat kısıtlaması uygulanacağını açıkladı. Buna göre Botsvana, G. Afrika, Mozambik, Namibya ve Zimbabve ile kara, hava ve deniz sınır kapıları kapatıldı.



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27 Kasım 2021


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