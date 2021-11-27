Yeni varyant nedeniyle Türkiye’den 5 ülkeye seyahat kısıtlaması (Omicron varyantı)

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19’un Nu varyantı sebebiyle, Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den Türkiye’ye seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:



“Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir.”



