Yeni varyant nedeniyle Türkiye’den 5 ülkeye seyahat kısıtlaması (Omicron varyantı)

TC Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca, yeni Covid-19 varyant\u0131 nedeniyle be\u015f \u00fclkeye seyahat k\u0131s\u0131tlamas\u0131 uygulanaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Buna g\u00f6re Botsvana, G. Afrika, Mozambik, Namibya ve Zimbabve ile kara, hava ve deniz s\u0131n\u0131r kap\u0131lar\u0131 kapat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\nTC Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca, Covid-19'un Nu varyant\u0131 sebebiyle, Botsvana, G\u00fcney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den T\u00fcrkiye'ye seyahat edilmesine izin verilmeyece\u011fini bildirdi.\r\n\r\nBakan Koca, Twitter hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\r\n"Nu varyant\u0131 kaynakl\u0131 artan vakalar sebebiyle Botsvana, G\u00fcney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve\u2019den \u00fclkemize t\u00fcm kara, hava, deniz ve demiryolu s\u0131n\u0131r kap\u0131lar\u0131m\u0131z yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir."\r\n \r\n\r\n