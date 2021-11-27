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DSÖ yeni varyanta ‘Omicron’ adını verdi

27 Kasım 2021
omicron





Dünya Sağlık Örgütü, Coronavirüsün Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni varyantına “Omicron” adını verdi. Yüksek derecede bulaşıcı olduğu belirtilen varyant “endişe verici” olarak sınıflandırıldı.



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27 Kasım 2021


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