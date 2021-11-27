ABD’de Omicron’a önlem aldı: 8 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni COVID-19 varyantına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Danışmanlarının kendisine bu varyanta karşı bir an önce harekete geçme tavsiyesi verdiğinin altını çizen Biden, pazartesiden itibaren Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesotho, Esvatini, Mozambik ve Malavi’ye seyahat kısıtlaması uygulanacağını duyurdu.

Söz konusu kısıtlama kapsamında ABD vatandaşı ya da oturum sahibi olmayan kişiler bu ülkelerden ABD’ye seyahat edemeyecek.

Yeni varyant: Omicron

Dünya Sağlık Örgütü, şimdiye kadar Güney Afrika’da 77, Botswana’da 4, Hong Kong’da 2, İsrail ve Belçika’da birer vakada görülen B.1.1.529 varyantına “Omicron” adının verildiğini duyurdu.