Fransa’da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi

Koronavirüs vakalarının yüksek seyrettiği Fransa’da koronavirüs tedbirleri sıkılaştırılıyor.

Başkent Paris’te festival ve pazar yerlerinin de aralarında bulunduğu belirli açık alanlarda maske takmak zorunlu oldu.

7 Afrika ülkesinden seyahat kısıtlaması

Fransa, COVID-19’un yeni varyantı “Omicron” dan dolayı 7 Afrika ülkesinden uçuşları durdurduğunu açıklamıştı.

Fransa Başbakanlığı, yeni varyantın görüldüğü Güney Afrika, Lesoto, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibya ve Eswatini’den Fransa’ya yapılan uçuşların en az 48 saat süreyle askıya alındığını duyurmuştu.