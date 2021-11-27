Dünya
Fransa’da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi
Fransa’nın başkenti Paris’te festival ve pazar yerlerinin de aralarında bulunduğu belirli açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.
Koronavirüs vakalarının yüksek seyrettiği Fransa’da koronavirüs tedbirleri sıkılaştırılıyor.
Başkent Paris’te festival ve pazar yerlerinin de aralarında bulunduğu belirli açık alanlarda maske takmak zorunlu oldu.
7 Afrika ülkesinden seyahat kısıtlaması
Fransa, COVID-19’un yeni varyantı “Omicron” dan dolayı 7 Afrika ülkesinden uçuşları durdurduğunu açıklamıştı.
Fransa Başbakanlığı, yeni varyantın görüldüğü Güney Afrika, Lesoto, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibya ve Eswatini’den Fransa’ya yapılan uçuşların en az 48 saat süreyle askıya alındığını duyurmuştu.