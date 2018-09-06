Yeni iPhone modellerinin isimleri ve fiyatları belli oldu

Apple’ın yeni iPhone modellerini tanıtacağı lansman tarihi belli oldu. Yeni iPhone modelleriyle ilgili sızıntı ve iddialar da giderek artıyor. İşte yeni iPhone modelleri ile ilgili bilmeniz gereken her şey…

Daha önce Apple’ın henüz tanıtmadığı ürünler ile ilgili yaptığı başarılı tahminler ile adını duyuran teknoloji analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın 2018 yılında üç yeni iPhone modeli tanıtacağını aylar önceden rapor etmişti.

Kuo’nun açıklamasından bu yana bu üç iPhone modeli ile ilgili pek çok sızıntı gerçekleşti. Şimdi ise bu cihazların en önemli özellikleri gün yüzüne çıktı.

ABD basının şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı iddiaya göre, yeni iPhone modellerinin isimleri ve fiyatları şu şekilde…

iPhone Xs (Giriş Seviye Model): 799 dolar

iPhone Xs Max (Giriş Seviye Model): 999 dolar

LCD ekranlı model (Giriş Seviye Model): 699 dolar